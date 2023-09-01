СБУ затримала снайпера, який готував замах на командування Сил оборони на Запоріжжі

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Служба безпеки України затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони в Запорізькій області.

Про це СБУ повідомила 1 вересня.

Напередодні 9 травня Служба безпеки затримала двох організаторів групи, потім викрили їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю і боєприпаси. Зараз СБУ знайшла четвертого учасника агентурної мережі ФСБ із позивним «Фантом».

Затриманий — мешканець Запоріжжя, колишній військовий, який вміє стріляти зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз» (її виготовляють в рф і використовують російські спецпризначенці). Саме з такої гвинтівки «Фантом» мав вбити командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

Для цього російські «куратори» снайпера планували облаштувати для нього тайник зі зброєю. Однак коли СБУ викрила трьох інших учасників групи, на «Фантома» знову вийшов представник ФСБ і дав нове завдання — навести вогонь по фронтових позиціях Сил оборони. Для збору даних про розташування українських військових чоловік намагався використовувати своїх знайомих із фронтових районів області. СБУ затримала російського агента і тим сам запобігла удару по передових підрозділах ЗСУ.

Під час обшуків у чоловіка вдома знайшли понад пів тисячі набоїв різного калібру, зокрема патрони 308 win для стрільби зі снайперської гвинтівки.