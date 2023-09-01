У Вінницькій області російська ракета влучила у приватне підприємство, є постраждалі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Уночі 1 вересня росія запустила по Україні дві крилаті ракети «Калібр». Протиповітряна оборона збила одну з них.
Друга ракета влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині — є поранені, пошкоджені майно та машини.
- У росії зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), які стріляють на відстань понад 500 кілометрів і якими вона найчастіше атакує Україну.