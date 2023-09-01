У Вінницькій області російська ракета влучила у приватне підприємство, є постраждалі

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Getty Images / «Бабель»

Уночі 1 вересня росія запустила по Україні дві крилаті ракети «Калібр». Протиповітряна оборона збила одну з них.

Друга ракета влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині — є поранені, пошкоджені майно та машини.