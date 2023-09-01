Пентагон замовив для України ракети AMRAAM
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Raytheon
Міністерство оборони США уклало контракт на $192 мільйони на безстрокову поставку для України ракет середньої дальності «повітря — повітря» (AMRAAM).
Про це Пентагон оголосив 31 серпня.
Контракт передбачає, що американська оборонна компанія Raytheon Missiles and Defense закупить AMRAAM із різних джерел. Скільки саме передадуть ракет — не повідомляють. Роботи мають завершити до 29 листопада 2024 року.
Це не перше замовлення AMRAAM від Пентагону для України. У червні 2023 року Міністерство оборони США уклало контракт $1,15 мільярда, який передбачає виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також інженерно-технічну підтримку виробництва. За прогнозами, виробництво має завершитися до 31 січня 2027 року.
- AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) — американська всепогодна керована ракета класу «повітря — повітря» середньої дальності. AMRAAM також використовується в норвезько-американському зенітно-ракетному комплексі NASAMS.