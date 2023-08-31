Україна домовилася про велику партію «медеваків» для Сил оборони
- Автор:
- Софія Телішевська
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Україна домовилася про постачання в країну великої партії броньованих автомобілів для медичної евакуації.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 31 серпня.
«Важлива новина для передової: домовлено про поставку в Україну броньованих «медеваків», великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало», — сказав він.
Також президент провів селекторну нараду з військовими та урядовцями, на якій були звіти ГУР та зовнішньої розвідки щодо планів окупантів. «Безнадійні в них плани», — зазначив президент.
Він не уточнив, з якою державою домовлено про постачання, про яку конкретно кількість і про які терміни йдеться.
- Російські війська розвʼязали війну проти України у 2014 році, коли окупували Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків. У квітні Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської й Харківської областей. На Харківщині під окупацією залишаються 29 населених пунктів області.