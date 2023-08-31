Профільний єврокомісар підтримав продовження заборони на експорт української агропродукції до 5 країн ЄС

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Комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна в п’ятьох країн Євросоюзу до кінця 2023 року і запропонував надати субсидії для українських експортерів зерна.

Про це повідомляє EUobserver.

Дія заборони, яка поширюється на Польщу, Болгарію, Угорщину, Румунію та Словаччину, закінчується 15 вересня. Заборона передбачала, що до них не можна імпортувати агропродукцію з України, а її можна перевозити транзитом.

Виступаючи перед групою євродепутатів з парламентського комітету з питань сільського господарства, Войцеховський сказав, що ЄС має розглянути можливість субсидування вартості транзиту українського зерна до морських портів, наприклад, у країнах Балтії. Цю пропозицію, за його словами, підтримують як пʼять країн ЄС, так і Україна.

«Це не пропозиція комісії, але я сподіваюся, що так і буде», — також сказав він, попередивши, що відновлення дозволу на український експорт спровокує «величезну кризу» в пʼяти країнах-членах, які сусідять з Україною.

Єврокомісія у відповідь на запит підтвердила, що наразі такої пропозиції немає.

Виконавчий орган ЄС заявив, що наразі працює над збільшенням пропускної спроможності так званих «шляхів солідарності» та усуненням вузьких місць, які виникли в п’яти країнах через різке зростання експорту зерна з України.

Якщо до 15 вересня не знайдуть рішення цьому питанню, то існує ймовірність, що такі країни, як Польща, можуть продовжити заборону в односторонньому порядку — як сталося в квітні.

Наступне засідання Спільної координаційної платформи відбудеться 5 вересня.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.