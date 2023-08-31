Київ виділив на укриття додаткові 133 млн грн

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У Києві на проєктування будівництва та капітальні ремонти укриттів додатково виділили майже 133 мільйони гривень.

Відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста ухвалили депутати Київської міської ради під час засідання.

Так, на проєктування будівництва укриттів в десяти районах міста спрямують 91 мільйон гривень, а на капітальні ремонти існуючих укриттів, що розташовані у школах, дитячих садках, гуртожитках та закладах професійно-технічної освіти, піде 41,6 мільйона гривень.