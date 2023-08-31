ПЦУ з 1 вересня переходить на новоюліанський календар. Нові дати свят
- Автор:
- Олександр Рубан
- Дата:
-
Палінчак Михайло / УНІАН
Православна Церква України з 1 вересня переходить на новоюліанський календар. Про це ПЦУ нагадує 31 серпня.
Відзавтра церковні свята змістяться на 13 днів назад — їх відзначатимуть на 13 днів раніше. Наприклад:
- Свято Різдва Пресвятої Богородиці відзначатимуть 8 вересня (а не 21);
- Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня (а не 27);
- Покрова Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (а не 14);
- Різдвяний піст триватиме з 15 листопада до 24 грудня (а не з 28 листопада до 6 січня);
- Різдво Христове святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня.
Великий піст триватиме з 18 березня до 4 травня, а Пасха у 2024 році припадає на 5 травня. Ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського календаря, і для тих, хто живе за новоюліанським.
- 27 липня Православна церква України остаточно затвердила перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення священники ухвалили під час Помісного собору Православної церкви України, що відбувся в Софії Київській.