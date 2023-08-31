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ПЦУ з 1 вересня переходить на новоюліанський календар. Нові дати свят

Автор:
Олександр Рубан
Дата:

Палінчак Михайло / УНІАН

Православна Церква України з 1 вересня переходить на новоюліанський календар. Про це ПЦУ нагадує 31 серпня.

Відзавтра церковні свята змістяться на 13 днів назад — їх відзначатимуть на 13 днів раніше. Наприклад:

Великий піст триватиме з 18 березня до 4 травня, а Пасха у 2024 році припадає на 5 травня. Ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського календаря, і для тих, хто живе за новоюліанським.