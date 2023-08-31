ДБР і прокуратура офіційно повідомили про розслідування катастрофи двох військових гелікоптерів Мі-8

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Правоохоронці офіційно оголосили про початок розслідування авіакатастрофи двох військових гелікоптерів Мі-8, яка сталася 29 серпня у Краматорському районі Донеччини.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.

Розслідують порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК). Також перевіряють технічний стан машин і версії про збиття та диверсію. Фахівці вивчать дані бортових самописців. У межах розслідування вже призначили низку експертиз.

Правоохоронці підтверджують загибель шістьох військовослужбовців. Це екіпажі.