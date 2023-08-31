На орбіті Землі розпався старий радянський супутник. Імовірно, він зіткнувся з космічним сміттям
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
Старий радянський супутник, запущений понад 30 років тому, розпався на орбіті за 1 400 кілометрів від Землі. Імовірно, він зіткнувся з космічним сміттям.
Про це пише Space.
За даними експерта з космічного сміття Джонатана Макдауелла, ідеться про супутник «Космос-2143» або «Космос-2145».
«Схоже, уламки походять від «Космос-2143» або «Космос-2145», двох із восьми супутників «Стріла-1М», запущених на одній ракеті», — написав він у X (Twitter).
Старі радянські супутники та використані ракетні ступені, що зараз перебувають на висоті 800 км над Землею, викликають занепокоєння дослідників космосу, адже загрожують новим апаратам, що зараз працюють на орбіті.
Земні радари здатні відстежувати лише космічні обʼєкти завбільшки 10 сантиметрів. Наразі відомо про існування близько 34 550 таких обʼєктів на орбіті Землі. За оцінками Європейського космічного агентства, зараз навколо Землі кружляють майже мільйон уламків космічного сміття розміром від 1 до 10 сантиметрів. А приблизна кількість шматків завбільшки від 1 до 10 міліметрів — 130 мільйонів.
- Навіть крихітні уламки можуть завдати серйозної шкоди, якщо вони вдаряться об супутник або космічний корабель з екіпажем.
- У лютому 2009 року радянський супутник «Космос 2251» врізався в робочий апарат американської телекомунікаційної компанії Iridium на висоті 789 кілометрів над Землею, утворивши гігантську хмару космічного сміття.
- У грудні 2022 року NASA скасувало вихід астронавтів у відкритий космос через російське космічне сміття.
- Зіткнення в космосі породжують набагато більше шматків сміття, яке, своєю чергою, може призвести до нових аварій. Ці події можуть спричинити «синдром Кесслера», що стане серйозною перешкодою подальшій діяльності людей в космосі.