До українських шкіл у новому навчальному році підуть 340 тисяч першокласників
- Автор:
- Ліза Бровко
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vazovsky / Flickr
До українських шкіл цього року підуть 340 тисяч першокласників.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.
За його словами, минулого року в школи України зарахували майже 325 тисяч першокласників, тоді як, наприклад, у 2020-му в перший клас пішли 428 тисяч дітей.
- Новий 2023/2024 навчальний рік розпочнеться 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. Розпочнуть його 80—85% шкіл очно або у змішаному форматі.