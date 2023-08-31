До українських шкіл у новому навчальному році підуть 340 тисяч першокласників

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До українських шкіл цього року підуть 340 тисяч першокласників.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

За його словами, минулого року в школи України зарахували майже 325 тисяч першокласників, тоді як, наприклад, у 2020-му в перший клас пішли 428 тисяч дітей.