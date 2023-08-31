«Бабель»: На Донеччині розбилися два військові гелікоптери Мі-8, ДБР веде розслідування
- Автори:
- Костя Андрейковець, Ліза Бровко
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У вівторок, 29 серпня, на Донеччині розбилися два військові гелікоптери Мі-8 з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського (Сухопутні сили).
Факт авіакатастрофи «Бабелю» підтвердили в Сухопутних військах і Повітряних силах.
Наразі триває слідство — його веде Держбюро розслідувань.
Напередодні медіа писали, що катастрофа сталася у Краматорському районі, а на місці падіння знайшли шість тіл. «Суспільному. Полтава» речник бригади казав, що всі загиблі мали офіцерські звання. Деталей він не розкрив, лише додав, що прощатимуться із загиблими в Полтаві 1 вересня.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав «Бабелю», що загинули не шестеро пілотів, а лише екіпаж — двоє пілотів. Хто інші четверо — невідомо. Він підтвердив, що розслідування веде ДБР, і припустив, що гелікоптери зачепилися за проводи або їх збили. Крапку в цьому питанні поставить слідство.
«Українська правда» з посиланням на джерела писала, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли дані про порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК). За цією статтею загрожує від 5 до 15 років тюрми.
ДБР початок розслідування поки що не коментує.
«Суспільну» згодом начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що гелікоптери виконували бойове завдання, коли у небо злетів ворожий винищувач Су-35 — тоді українські гелікоптери заходили на посадку, аби уникнути атаки. Внаслідок чого саме сталася авіакатастрофа наразі невідомо. Працює комісія.
- До цього, 25 серпня, на Житомирщині зіткнулися два літаки L-39. Загинули троє пілотів — капітан Андрій Пільщиков із позивним Juice і майори Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін. Слідство вивчає три версії авіакатастрофи: порушення правил польотів, технічна недбалість і помилка пілотів. Розшифровку чорних скриньок уже почали.