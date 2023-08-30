Президент Грузії Саломе Зурабішвілі хотіла приїхати до України на День Незалежності, але уряд їй не дозволив

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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі планувала відвідати Україну з робочим візитом 22—24 серпня, проте уряд їй не схвалив цю поїздку. Про це 30 серпня повідомила адміністрація уряду, а деталі пише «Эхо Кавказа».

Окрім України, уряд відмовив президенту Грузії у відвідуванні Німеччини, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю. Попри рішення уряду, Зурабішвілі планує відвідати Німеччину 31 серпня. У правлячій партії її звинуватили у порушенні Конституції.

У червні Зурабішвілі заявляла, що не відвідувала Україну з початку повномасштабного російського вторгнення через відсутність запрошення з боку Володимира Зеленського.

Грузія — парламентська республіка. Згідно з Конституцією, президент Грузії представляє країну у зовнішніх відносинах лише за згодою уряду, оскільки реалізація зовнішньої політики країни є повноваженням грузинського уряду.