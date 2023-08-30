Україна і Норвегія домовились про «транспортний безвіз»

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Мінінфраструктури України підписало протокол із Міністерством транспорту Норвегії про «транспортний безвіз», який дозволить вантажні перевезення без дозволів.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Безвіз розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 та вище. Спрощений режим починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

«Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу […] Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року», — наголосив заступник міністра Сергій Деркач.

Щоб скористатись «безвізом» у перевізника має бути сертифікат, що підтверджує клас екологічності вантажівки.

Водночас для вантажівок нижчого класу екологічності також залишається можливість перевезень. Сторонам вдалося домовитись про дозволи на наступний рік. Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 — з/до третіх країн.