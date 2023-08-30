Україна націоналізувала завод у Конотопі, який належав підсанкційному російському сенатору

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Вищий антикорупційний суд дав дозвіл Міністерству юстиції націоналізувати 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь — Конотоп», який розташований в Сумській області.

Про це повідомляють Служба безпеки та Офіс генпрокурора.

Цей завод, зазначають правоохоронці, є одним із найбільших у Європі з виробництва гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів. Активи підприємства оцінюють у понад 500 мільйонів гривень.

Фактичним власником заводу був підсанкційний російський сенатор від Костромської області Сергій Калашников. Він купив завод у 2011 році через підконтрольну кіпрську компанію, після чого підприємство почало постачати росії комплектуючі для потреб флоту.

Правоохоронці зазначають, що розслідування за статтею про фінансування захоплення держвлади триває (ч. 4 ст. 110-2 КК).