Премʼєр-міністр Японії зʼїв рибу з Фукусіми, аби показати, що вона безпечна після скиду води з АЕС

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Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда зʼїв «безпечну та смачну» рибу з Фукусіми — через кілька днів після того, як стічні води з атомної електростанції «Фукусіма-1» скинули до Тихого океану.

Про це повідомляє The Japan Times.

«Це дуже смачно», — сказав Кішіда, жуючи шматочок сашимі з камбали і закликаючи глядачів насолодитися «безпечними та смачними» японськими морепродуктами. Також премʼєр їв варену свинину, фрукти, рис та овочі з регіону Фукусіма.

Відео з тим, як премʼєр їсть рибу, зʼявилось після того, як Китай заборонив весь імпорт морепродуктів з Японії. Японія вимагає, щоб Китай — її найбільший ринок збуту риби — зняв заборону імпорту морепродуктів, і одночасно попереджає, що подасть скаргу до Світової організації торгівлі.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив 30 серпня, що вода, що скидається в океан, безпечна.