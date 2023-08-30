Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України, завданих російським вторгненням
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Швейцарія приєдналася до створеного Радою Європи Реєстру збитків України.
Про це повідомляється на сайті швейцарського уряду.
Цей реєстр фактично є базою даних доказів збитків, руйнувань і втрат, яких завдало російське вторгнення українській державі та всім фізичним і юридичним особам. Він стане частиною механізму компенсації, який допоможе стягнути з росії відшкодування відповідно до міжнародного права, зокрема за рахунок російських активів.
Членство Швейцарії в цьому механізмі незабаром офіційно затвердить Рада Європи.
- Угоду про реєстр збитків від агресії росії ухвалили у травні цього року на саміті Ради Європи в Ісландії. Тоді до нього приєдналися 43 держави. Відмовилися долучитися Азербайджан, Вірменія, Боснія, Угорщина, Сербія та Туреччина.