Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України, завданих російським вторгненням

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Швейцарія приєдналася до створеного Радою Європи Реєстру збитків України.

Про це повідомляється на сайті швейцарського уряду.

Цей реєстр фактично є базою даних доказів збитків, руйнувань і втрат, яких завдало російське вторгнення українській державі та всім фізичним і юридичним особам. Він стане частиною механізму компенсації, який допоможе стягнути з росії відшкодування відповідно до міжнародного права, зокрема за рахунок російських активів.

Членство Швейцарії в цьому механізмі незабаром офіційно затвердить Рада Європи.