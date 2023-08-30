США із союзниками ліквідували хакерську мережу фінмахінацій Qakbot. Її повʼязують із росією

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США та партнери ліквідували хакерську мережу Qakbot. Її активно використовували кіберзлочинці для фінансових махінацій.

Про це повідомляють Reuters, посилаючись на прокурора США Мартіна Естраду.

Міністерство юстиції США заявило, що в операції під назвою «Качине полювання» брали участь Федеральне бюро розслідувань США та Франція, Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Румунія і Латвія.

Прокурор Мартін Естрада каже, що операція проти Qakbot — найтехнологічніша з тих, що проводило Міністерство проти ботнету. Завдяки їй від майбутніх атак врятовані багато людей.