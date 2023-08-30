СБУ викрила ще одну схему російського олігарха Шелкова. Він в обхід санкцій доставляв у росію український титан

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Служба безпеки України викрила нові злочини російського олігарха Михайла Шелкова, який причетний до схем постачання української титанової сировини до рф.

Як виявилось, Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО, використовуючи для цього підконтрольну компанію в одній з європейських країн.

«На папері» це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області. Утім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в росію.

Така схема діяла до повномасштабного вторгнення рф і приносила організаторам мільйонні надприбутки завдяки несплаті податків та приховуванню реальних доходів.

Протягом 2020—2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на майже 100 мільйонів гривень.

Шелкову повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

212 (ухилення від сплати податків, зборів (обовʼязкових платежів));

209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Третього лютого 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила конфіскацію ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат». Він належав російському мільярдеру Михайлу Шелкову.