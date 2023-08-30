ГУР підтвердив знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові
- Автор:
- Софія Телішевська
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Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» підтвердив знищення чотирьох військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки на Псков. Наразі встановлюють, скільки літаків ще пошкоджено.
«Є точні дані про знищення чотирьох Іл-76 і кілька одиниць пошкоджень. Зараз інформація зʼясовується», — зазначив він.
Тим часом росія каже, що літаки всього лише пошкоджені, однак визнає атаку на аеропорт.
Цими літаками окупанти перевозять військових, техніку та боєприпаси.
У Пскові базується 76 гвардійська десантно-штурмова дивізія Повітряно-десантних військ рф, яку обслуговують літаки Іл-76. За даними видання, вартість одного нового Іл-76 становить 5 мільярдів рублів (приблизно 1,9 мільярда гривень).
Журналісти Reuters підтвердили, що ця дивізія брала участь в окупації Бучі під Києвом під час повномасштабного вторгнення рф в Україну (Буча була під окупацією від 3 до 31 березня 2022 року).
Від Пскова до кордону з Україною (напряму через Білорусь) приблизно 700 км. Це один з найруйнівніших ударів в тилу росії.
- Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Залежно від модифікації літак здатний доставляти вантажі вагою 28—60 тонн на відстань 3 600—4 200 кілометрів з крейсерською швидкістю 770—800 км/год.