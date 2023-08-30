У Швейцарії судитимуть ексофіцера білоруського спецзагону. Він причетний до викрадення опозиціонерів за наказом Лукашенка
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- Олександр Рубан
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Getty Images / «Бабель»
У Швейцарії перед судом постане колишній офіцер білоруського Спеціального загону швидкого реагування Юрій Гаравський, якого підозрюють у причетності до вбивств політичних опонентів Лукашенка в 1999 році. Його судитимуть за статтею про зникнення людей.
Про це повідомляє білоруський правозахисний центр «Вясна».
Судовий розгляд справи заплановано на 19—20 вересня 2023 року. Адвокат центру заявив, що суд над членом «ескадрону смерті» є вагомим сигналом. Гаравському загрожує до 20 років тюрми. Сам він розраховує на умовний термін.
Гаравський — це перший громадянин Білорусі, який постає перед судом за насильницьке зникнення людей. Це також перше застосування спеціального положення, яке передбачає кримінальну відповідальність за цей злочин у Швейцарії.
- Юрій Гаравський — колишній офіцер Спеціального загону швидкого реагування МВС Білорусі. Його імʼя зʼявилося у ЗМІ 2019 року. Тоді він дав інтервʼю Deutsche Welle та заявив, що особисто брав участь у злочинах за «наказом згори», розповів про вбивства опозиційних політиків в 1999—2003 роках, які виступали проти президента Олександра Лукашенка.
- За словами Гаравського, він з іншими бійцями спецзагону брав участь у викраденні та вбивстві ексміністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка, ексглави Центрвиборчкому Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував опозицію.
- Громадська організація TRIAL International встановила, що Гаравський попросив притулку в Швейцарії та жив у кантоні Сан-Галлен. У 2021 році родичі зниклих опонентів Лукашенка подали на Гаравського заяву до швейцарської прокуратури.