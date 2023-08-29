Патрульного, що застрелив водія у Дніпрі, затримали

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У Дніпрі за фактом перевищення службових повноважень затримали поліцейського, який застрелив пʼяного водія, що порушив ПДР.

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органа (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували також неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відповіли відмовою.

Правоохоронці почали силою витягувати людей з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру.

Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.