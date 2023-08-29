США дадуть Україні новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Scott Barbour / Stringer
Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України вартістю $250 мільйонів.
Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.
У новий пакет увійшли:
- ракети AIM-9M для ППО;
- боєприпаси для артилерійських ракетних систем;
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- обладнання для розмінування;
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
- понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.
Також США нададуть машини швидкої допомоги, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, запчастини, послуги, навчання та транспортування.