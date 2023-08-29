США дадуть Україні новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів

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Scott Barbour / Stringer

Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України вартістю $250 мільйонів.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

У новий пакет увійшли:

ракети AIM-9M для ППО;

боєприпаси для артилерійських ракетних систем;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

обладнання для розмінування;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

Також США нададуть машини швидкої допомоги, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, запчастини, послуги, навчання та транспортування.