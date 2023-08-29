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США дадуть Україні новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Scott Barbour / Stringer

Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України вартістю $250 мільйонів.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

У новий пакет увійшли:

Також США нададуть машини швидкої допомоги, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, запчастини, послуги, навчання та транспортування.