Forbes Ukraine оголосив список «30 до 30». Туди увійшли військові, волонтери та науковці

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Forbes Ukraine вчетверте оголосив список «30 до 30: творці майбутнього». Це молоді українці, що за рік відзначились великим внеском у зміцнення України. Здебільшого у списку присутні військові, винахідники та волонтери.

Серед них — один із наймолодших комбригів Олександр Сак, який командує 47 окремою механізованою бригадою, командир розвідувального батальйону Ігор Дикун, медикиня Ніна Колосінська, яка рятувала поранених у Маріуполі та в російському полоні, народний депутат, котрий пішов служити матросом, Роман Лозинський.

Також у список увійшли полеглі герої, зокрема 28-річний Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі».

Повний перелік «30 до 30: творці майбутнього»:

Юлія Бігун

Засновниця благодійного фонду «Твоя любов» та соціальної компанії OHRA Home, менеджерка з навчання запобігання ризикам від вибухонебезпечних предметів компанії Tetra Tech. Працевлаштовує жінок з інвалідністю та матерів дітей з інвалідністю.

Дмитро Вовк & Віктор SDY Оруджев

CEO кіберспортивної організації Monte та кіберспортсмен, капітан Monte. Monte справили фурор на одному з головних турнірів Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO).

Любов Галан

Співзасновниця та голова громадської організації «Принцип». Системно бореться з бюрократією, з якою стикаються військовослужбовці.

Богдан Гнатковський

CEO та співзасновник стартапу NewHomesMate (екс-Propertymate). Під час стартап-зими залучив $5,5 млн у компанію.

Дмитро Главацький

Засновник компанії G Car. З нуля побудував найбільший автопарк (таксі) в країні.

Віталій Гордієнко

Кіноблогер, актор, засновник YouTube-проєкту «Загін кіноманів». Найпопулярніший кіноблогер України.

Світлана Денисенко

Директорка благодійного фонду Київської школи економіки. Залучила з початку війни понад $70 млн для ЗСУ та на гуманітарні проєкти.

Юрій Гуляк (Гиря)

Командир батальйону 80 бригади ДШВ ЗСУ. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів. Брав участь у боях за Нову Каховку, Вознесенськ, Бахмут, Лисичанськ, Харківщину. Нині воює на сході. Один з наймолодших комбатів ЗСУ.

Роман Гурбанов & Ілля Почкун

Засновники креативного агентства «Тактика». Найдинамічніший новий гравець на ринку українського креативу.

Ігор Дикун

Командир розвідувального батальйону 5 окремої штурмової бригади, Герой України. У бойових умовах сформував і підготував розвідувальний батальйон.

Костянтин Дудченко

Співвласник та керівний партнер у Prostir.coffee (Херсон, Івано-Франківськ), засновник брендів «Херсонська кава» та «Крамниця «Спільне». Втративши бізнес у Херсоні, з нуля створив новий в Івано-Франківську.

Олег Заремба

Cпівзасновник стартапів AiSDR та AXDRAFT. Двічі створював стартапи, що потрапляли до зіркового акселератора Y Combinator у США.

Олександр Сак

Командир 47 окремої механізованої бригади, лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів. Один із наймолодших і найпрофесійніших командирів бригад.

Ніна Колосінська

Анестезіолог, лейтенант медичної служби Збройних сил України. Врятувала десятки життів людей у Маріуполі та в російському полоні.

Артем Копанєв

СОО Genesis. Один із наймолодших топменеджерів великої української IT-компанії.

Іван Кришталь & Тетяна Парфільєва

Співзасновники Cher’17. Збільшили у чотири рази продажі одягу бренду Cher’17 за минулий рік.

Євген Кудрявець

Перший заступник міністра освіти та науки України. Відкрив для українських школярів понад 30 міжнародних конкурсів та олімпіад.

Вероніка Лапчак (Арістова)

Парамедикиня добровольчого батальйону ОУН, керівниця Львівського осередку жіночого ветеранського руху. Допомогла сотням жінок-ветеранок упоратися з ПТСР.

Роман Лозинський

Народний депутат України, старший матрос ССО. Депутат, який пішов служити до Сил спеціальних операцій і виконував бойові завдання.

Вадим Мельник

Власник Dronehub. Створив інноваційне рішення на ринку дронів.

Олена Скирта

Співзасновниця проєкту з популяризації науки INSCIENCE. Організовує найбільші науково-популярні конференції в Україні.

Михайло Мудрик

Футболіст. Найцінніший український талант з часів Андрія Шевченка.

Міша Рудомінський

Співзасновник та генеральний директор Promin Aerospace, співзасновник Himera Radios. Координує розробку рацій Himera, невразливих до РЕБ. Розробляє легкі ракетоносії з двигуном, що спалює сам себе.

Skofka (Володимир Самолюк)

Реп-виконавець. Автор одного з найпопулярніших треків воєнного часу.

Вадим Синжерецький

CEO та співзасновник маркетплейсу репетиторів BUKI. За півтора року великої війни збільшив утричі дохід компанії, що потрапила до списку найкращих освітніх стартапів Європи.

Василіса Степаненко

Журналістка, продюсерка, відеооператорка. Журналістка, яка розповіла світові правду про воєнні злочини росії і отримала Пулітцерівську премію.

Гліб Стрижко

Морський піхотинець. Незважаючи на травму, продовжує працювати на благо України.

Антон Тимошенко

Комік. Збирає тисячі людей у залах і мільйони гривень на ЗСУ.

Дмитро Фінашин

Розвідник Національної гвардії, снайпер, Герой України. Був поранений, втратив руку, повернувся в Сили оборони України.

Іван Фролов

Дизайнер, засновник бренду FROLOV. Дизайнер вечірніх суконь, який пошив концертне вбрання для Бейонсе.