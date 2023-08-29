В Одесі викрили схему незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом. Колишньому меру міста вручили підозру

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру пʼятьом фігурантам, які причетні до незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса».

Серед підозрюваних колишній одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два відомих в регіоні бізнесмени. У 2011 році міським головою Одеси був Олексій Костусєв.

За даними слідства, вони створили схему, за якою вивели аеропорт у спільну власність міста та приватних інвесторів.

Відтак, місто повністю втратило будь-який контроль над аеропортом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку. Група підозрюваних роками привласнювала дохід від його діяльності. Аби аеропорт не можна було повернути у власність міста, усе його майно заставили в банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі.

Це завдало місцевому бюджету збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн, частина з яких, а саме 118 млн грн — це вартість аеропорту, а інша — незаконно привласнений прибуток.

Підозру оголосили за ч. 5 ст. 191 КК України, колишньому міському голові Одеси додатково інкриміновано ч. 2 ст. 366 КК України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.