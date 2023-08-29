На Полтавщині під завалами олійниці знайшли тіло ще одного загиблого

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МВС

Під завалами олійниці на Полтавщині знайшли ще одного загиблого. Кількість жертв зросла до чотирьох.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Учора в МВС повідомляли про одну зниклу безвісти людину. Найімовірніше, знайшли її тіло.

За останніми даними поранених пʼятеро. Усі жертви — це працівники підприємства в селищі Гоголеве Миргородського району, в яке влучила російська ракета в ніч на 28 серпня. Вони працювали в нічну зміну.