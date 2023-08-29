У Німеччині затримали чоловіка, який відправляв у росію запчастини для безпілотників

Новини

Unsplash

У Німеччині затримали росіянина, який надсилав до рф запчастини для військової техніки. Він має німецьке громадянство.

Про це пише Reuters.

Підозрюваного, якого називають Вольдемар В., звинувачують у порушенні антиросійських санкцій. Він перебуває під вартою від 9 березня. Регіональний суд Мангейма видав ордер на його арешт 8 березня.

За данними слідства, із січня 2020 року по березень 2023-го чоловік 26 разів експортував електронні компоненти російській компанії, яка виробляє військову техніку, зокрема розвідувальні безпілотники «Орлан-10».

Генпрокурор Німеччини заявив, що втрутився в цю справу «через особливу важливість». Він видав новий ордер на арешт підозрюваного.

Про цю справу також повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він нагадав, що група Макфола — Єрмака передала партнерам свій аналіз компонентів дронів Shahed, «Орлан» і «Ланцет» та працює з урядами країн щодо цього.