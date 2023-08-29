У Німеччині затримали чоловіка, який відправляв у росію запчастини для безпілотників
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
У Німеччині затримали росіянина, який надсилав до рф запчастини для військової техніки. Він має німецьке громадянство.
Про це пише Reuters.
Підозрюваного, якого називають Вольдемар В., звинувачують у порушенні антиросійських санкцій. Він перебуває під вартою від 9 березня. Регіональний суд Мангейма видав ордер на його арешт 8 березня.
За данними слідства, із січня 2020 року по березень 2023-го чоловік 26 разів експортував електронні компоненти російській компанії, яка виробляє військову техніку, зокрема розвідувальні безпілотники «Орлан-10».
Генпрокурор Німеччини заявив, що втрутився в цю справу «через особливу важливість». Він видав новий ордер на арешт підозрюваного.
Про цю справу також повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він нагадав, що група Макфола — Єрмака передала партнерам свій аналіз компонентів дронів Shahed, «Орлан» і «Ланцет» та працює з урядами країн щодо цього.
- Напередодні у Швеції 60-річному росіянину висунули звинувачення у шпигунстві. Протягом майже десяти років він здобував інформацію для російської розвідки та закупав військові технології для рф.