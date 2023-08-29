У Ватикані пояснили, що мав на увазі Папа Римський у промові про «велику росію»
- Автор:
- Ліза Бровко
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suetot / Pixabay
Очільник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив значення промови Папи Римського Франциска до російської молоді.
Про це пише Vatican News.
За словами Бруні, Папа прагнув заохотити молодь зберігати та розвивати все позитивне, що є у «великій російській культурній і духовній спадщині».
Натомість Франциск не хотів звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів росії.
- 25 серпня Папи Римський Франциск по відеозвʼязку виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Там він закликав росіян ніколи не відмовлятися від своєї спадщини, бо «ви — нащадки великої Матінки росії, крокуйте вперед із цим». У МЗС України заявили, що такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства українців і знищення України, і висловили жаль, що російські великодержавні ідеї звучать від Папи Римського. Промову Папи також розкритикував голова Української греко-католицької церкви Святослав, сказавши, що слова Франциска суперечать його науці про мир.