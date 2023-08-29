У Ватикані пояснили, що мав на увазі Папа Римський у промові про «велику росію»

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Очільник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив значення промови Папи Римського Франциска до російської молоді.

Про це пише Vatican News.

За словами Бруні, Папа прагнув заохотити молодь зберігати та розвивати все позитивне, що є у «великій російській культурній і духовній спадщині».

Натомість Франциск не хотів звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів росії.