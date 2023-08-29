В Уганді чоловіка вперше судять за гомосексуальність — йому загрожує смертна кара

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Мешканця Уганди вперше в історії країни судять за гомосексуальність. 20-річному чоловіку загрожує смертна кара.

Про це пише Reuters.

У тексті обвинувачення йдеться про «гомосексуалізм за обтяжуючих обставин». Підсудний нібито здійснив незаконний статевий акт із 41-річним чоловіком. Які саме дії вважаються «обтяжуючими» — не уточнюють.

За угандійським законом проти ЛГБТ, «обтяжуючими» вважають повторні злочини, одностатевий секс, через який передалася смертельна хвороба, одностатеві відносини з неповнолітньою або літньою особою чи людиною, що має інвалідність.

«Оскільки це злочин, який карається смертною карою, обвинувачення було зачитано та розʼяснено йому в магістратському суді 18 серпня. Він був відправлений під варту», — сказала речниця офісу прокуратури Жаклін Окуї.

Адвокат підсудного Джастін Балія назвала закон проти ЛГБТ неконституційним. За її словами, крім її клієнта, за цим законом звинувачують ще чотирьох людей. Вона відмовилася коментувати деталі справи.

Протягом майже двох десятиліть Уганда не стратила жодного засудженого. Але президент Йовері Мусевені пригрозив у 2018 році відновити страти, щоб зупинити хвилю злочинності.