Ізраїль до наступного року зможе збивати іранські дрони лазерною ППО

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Ministry of Defense of Israel

Ізраїль матиме частковий лазерний захист наступного року, а через кілька років — повний захист, який справлятиметься з ракетами, снарядами та дронами, зокрема іранськими Shahed.

Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на слова голови ізраїльської компанії Rafael Advanced Defence Systems Юваля Стейніца.

Тим часом чиновник Міноборони розповів, що його відомство працює над розробкою «наступного покоління лазерів», які вже пройшли успішні випробування.

Ministry of Defense of Israel

У ЦАХАЛі минулого року зазначали, що через деякий час Ізраїль планує розгорнути лазерні системи ППО вздовж кордону сектора Гази, щоб перевірити ефективність цього інструменту.