Франція заборонила дівчатам вдягати в школу мусульманську сукню

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Roel Wijnants / Flickr

У державних школах Франції ученицям заборонили носити абаю — це довга традиційна арабська жіноча сукня з рукавами, яку носять у громадських місцях. Правило набуде чинності, щойно 4 вересня розпочнеться новий навчальний рік.

Про це заявив міністр освіти Габріель Атталь, цитує France24.

«Коли ви входите в клас, ви не повинні бути спроможні визначити релігію учнів, просто глянувши на них. Я вирішив, що абаю більше не можна носити в школах», — заявив міністр освіти Габріель Атталь. Цьому передували кілька місяців дебатів.

У Франції діє сувора заборона на релігійні знаки в державних школах та урядових будівлях, «адже вони порушують світські закони». У 2004 році в країні ухвалили закон, який забороняє вдягати до школи будь-який одяг або символи, за якими можна визначити релігію дитини. Під забороною християнські хрести, єврейські кіпи та мусульманські хустки.