Космічний корабель місії Crew-7 успішно пристикувався до МКС

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Космічний корабель місії Crew-7 з чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.

Астронавти починають місію, яка триватиме близько шести місяців. Вони житимуть і працюватимуть в орбітальній лабораторії. Їхня мета — дослідити потенційний ризик розповсюдження бактерій і грибків під час космічних місій за участю людей. Також вони вивчатимуть, чим сон в умовах мікрогравітації відрізняється від земного.

До МКС полетіли американка іранського походження Жасмін Могбелі з NASA, яка виконує обов’язки командира місії, данський астронавт Андреас Могенсен з Європейського космічного агентства, японський астронавт Сатоші Фурукава і російський космонавт Костянтин Борисов.