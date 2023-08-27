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Сили оборони минулої доби знищили 94 одиниці ворожої техніки і 550 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Протягом минулої доби, 26 серпня, на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень. Протягом доби росіяни завдали пʼяти ракетних та 45 авіаційних ударів по території України, йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Українські війська наступають в Запорізькій області, але жодних подробиць подій Генштаб не наводить.

Російська армія тим часом вела наступальні дії на чотирьох напрямках:

Бойові втрати росіян за добу склали: