The Guardian: Головнокомандувачі НАТО провели нараду із Залужним на українсько-польському кордоні

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Командувач британських Збройних сил адмірал сер Тоні Радакін і найвищі військовослужбовці НАТО 15 серпня зустрічалися з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і його командою.

Про це пише The Guardian.

За інформацією видання, зустріч тривала пʼять годин. Обговорювали прогрес контрнаступу України, а також плани на майбутню зиму і довгострокову стратегію бою.

Крім Радакіна, був присутній верховний головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

The Guardian пише, що після цієї зустрічі стратегія Сил оборони України змінилася. Зараз українські військові зосереджують зусилля на Запорізькому напрямку та виході до Азовського моря.

«Я думаю, ви бачите, що вони зосереджені на Запорізькому фронті», — сказало джерело видання.