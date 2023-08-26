У Сербії заперечили підтримку декларації «Кримської платформи»
- Автор:
- Анна Холоднова
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EPA
Міністр закордонних справ Івиця Дачич заявив, що Сербія не приєдналася до декларації «Кримської платформи».
Про це повідомляє сербське видання Politika.
«Премʼєр-міністр брав участь у роботі того засідання через аудіо- та відеозвернення, але ми не підтримали і не прийняли текст «Кримської платформи», тому що він виходить за ті рамки, які для нас прийнятні», — сказав Дачич.
Він назвав «маніпуляцією» інформацію про те, що Сербія приєдналася до декларації «Кримської платформи».
Дачич нагадав, що Сербія говорить про необхідність захисту територіальної цілісності та засуджує порушення територіальної цілісності України, але не приєднується до санкцій проти росії.
- У Києві 23 серпня відбувся третій саміт «Кримської платформи». Мета цьогорічної зустрічі — «підготовка деокупації». Саміт відбувався у змішаному форматі — частина учасників виступали онлайн. Цьогоріч збільшилася кількість учасників, серед нових — Бахрейн, Сербія, Східний Тимор, ОАЕ, Дунайська комісія, Всесвітня організація туризму та ЮНЕСКО.
- Премʼєр-міністр Сербії Ана Брнабич на саміті «Кримської платформи» заявила, що Сербія поважає страждання українського народу, але не прокоментувала цілі саміту, а також не засудила агресію росії.