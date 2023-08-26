SpaceX і NASA відправили до МКС астронавтів із чотирьох країн

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До Міжнародної космічної станції 26 серпня вирушили четверо астронавтів. Їхня місія під назвою Crew-7 триватиме понад шість місяців.

Про це пише CNN.

Космічний корабель стартував на ракеті SpaceX Falcon 9 із Космічного центру Кеннеді у Флориді NASA. Екіпаж перебуває на борту капсули SpaceX Crew Dragon Endurance.

У місії бере участь американка іранського походження Жасмін Могбелі з NASA, яка виконує обов’язки командира місії, данський астронавт Андреас Могенсен з Європейського космічного агентства, японський астронавт Сатоші Фурукава і російський космонавт Костянтин Борисов.

Після досягнення орбіти капсула Crew Dragon відʼєдналася від ракети Falcon 9 і почала самостійно рухатися по орбіті. Космічний корабель прямуватиме до космічної станції понад добу. МКС розташована на висоті 420 кілометрів над Землею.

Після прибуття на станцію астронавти Crew-7 близько п’яти днів будуть на борту разом із представниками SpaceX Crew-6, які працюють на космічній станції від березня.

Місія Crew-7 триватиме 190 днів. Астронавти досліджуватимуть потенційний ризик розповсюдження бактерій і грибків під час космічних місій за участю людей. Команда проаналізує, чи можна викинути мікроорганізми з вентиляційних отворів космічної станції в космічний вакуум. Також досліджуватимуть утворення біоплівок у стічних водах на космічній станції, щоб покращити переробку питної води і рівень гігієни в космосі.

Крім того, під час місії вивчатимуть, чим сон в умовах мікрогравітації відрізняється від земного — аналізуватимуть мозкові хвилі астронавтів під час сну.