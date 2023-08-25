Грузія 8 діб не пропускає колишніх українських вʼязнів, які виїхали з росії. МЗС працює над їхнім поверненням

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Грузинські прикордонники не впустили на територію країни пʼятьох колишніх вʼязнів із Херсонської області, яких Москва вивезла на свою територію, перш ніж відійти з окупованих районів Херсонщини.

У коментарі «Бабелю» пресслужба МЗС зазначила, що міністерство разом із компетентними органами України вже займається цією справою.

«Наразі здійснюється перевірка їхніх осіб і юридичних аспектів відбуття визначеного судом покарання, опрацьовується питання їх повернення в Україну», — зазначили у прессжбі.

Голова організації Unmode, яка допомагає херсонським увʼязненим, Айдана Федосик каже, що таке сталося вперше — раніше Грузія завжди пропускала українців, щоб вони могли звідси повернутися на Батьківщину.

Загалом до Грузії не впустили шістьох чоловіків, ще один — українець, який вʼїхав до росії та потрапив до фільтраційного табору, а тепер звільнився і намагається залишити країну.

Чоловіки вже восьму добу перебувають у буферній зоні. Звернення до уповноваженого з прав людини у Грузії та до українських дипломатів поки що результату не дали. «Суспільне» пише, що з ними досі не звʼязався жоден український дипломат.