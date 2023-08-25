Майно колаборанта Володимира Сальдо та його родини передали Україні

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Малолєтка Євген / УНІАН

Основні активи колаборанта з Херсонщини Володимира Сальдо, його колишньої дружини та доньки стягнули в дохід держави. Про це 25 серпня повідомило Міністерство економіки.

Майном керуватиме Фонд державного майна. Ідеться про:

три земельні ділянки;

готель на 3 279,9 кв. м у Херсоні;

апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;

два паркомісця в Ореанді (Ялта);

триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;

будинок на 236,7 кв. м у Херсоні;

три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м);

автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;

99,86% компанії «Каштан» (розробляє гранітний карʼєр в Житомирській області), яка оформлена на колишню дружину Сальдо;

30% компанії «Дельта Сервіс» (транспортна компанія), що оформлена на колишню дружину Сальдо;

55,56% ТОВ «Бебко-Авто» (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) — записано на доньку Сальдо;

40% ТОВ «Конка» (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) — записано на доньку Сальдо.

Володимир Сальдо — колишній депутат Херсонської міської ради. Після повномасштабного російського вторгнення перейшов на бік окупантів, які призначили його головою окупаційної адміністрації Херсону, у червні 2022 року він отримав російське громадянство. Проти Сальдо санкції ввели ЄС, США, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія й Україна. В Україні він у розшуку з грудня 2022 року.