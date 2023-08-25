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Уряд запровадив електронний документообіг для проходження ВЛК

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження електронного документообігу під час і після проходження військово-лікарської комісії.

Про це 25 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В електронній формі будуть:

Для цього впроваджують відповідне технічне рішення.

До сьогодні всі документи, повʼязані з проходженням ВЛК і оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військового, передавалися в паперовому вигляді.