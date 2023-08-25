Оператор японської АЕС «Фукусіма-1» стверджує, що вода навколо обʼєкта безпечна
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Оператор японської АЕС «Фукусіма-1» заявив, що вода в Тихому океані навколо обʼєкта безпечна. Там провели її аналіз.
Про це пише BBC.
За словами речника Кейсуке Мацуо, результати аналізу води були «подібними до нашого попереднього моделювання та значно нижчими» за межу безпеки. Оператор проводитиме дослідження щодня протягом наступного місяця.
Міністерство навколишнього середовища Японії повідомило, що 25 серпня також зібрало зразки морської води з 11 різних місць і оприлюднить результати їх аналізу 27 серпня.
- У 2011 році на АЕС «Фукусіма-1» сталася аварія через землетрус і цунамі. Через витік радіації евакуювали 150—200 тисяч людей.
- У вересні 2019 року Окружний суд Токіо виправдав у справі про аварію 2011 року колишніх керівників компанії Tokyo Electric Power Company (TEPCO), яка є оператором і власником АЕС «Фукусіма-1».
- У 2019 році влада Японії попередила, що в резервуарах бракує місця для зберігання матеріалу, і у них «немає інших варіантів», окрім як випускати розбавлену воду в океан.
- Японія витратила 3,45 мільярда єн ($320 мільйонів) на будівництво стіни, щоб підземні води не потрапляли в пошкоджені зони реактора. Це дозволило знизити добовий витік ґрунтових вод з приблизно 500 до 100 тонн. У 2021 році на «Фукусімі» виявили танення «крижаної стіни».
- 24 серпня 2023 року Японія почала скидати очищену радіоактивну воду з АЕС «Фукусіма-1» у Тихий океан, щоб звільнити місце на пошкодженій атомній електростанції.