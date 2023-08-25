Пʼять країн ЄС виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року

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Пʼять країн ЄС — Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина — виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця року.

Про це заявив польський міністр сільського господарства Роберт Телус, передає Reuters.

Європейський Союз у травні дозволив пʼятьом сусідам України заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, але дозволив транзит таких вантажів на експорт до інших країн. Дія цієї заборони має закінчитися 15 вересня.

«Ми підтримуємо заборону імпорту в наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни запровадять свої власні обмеження. Наша декларація зрозуміла», — заявив Телус.

Міністри сільського господарства згаданих держав також погоджуються з тим, що вони підтримують субсидії на транзит зерна і хочуть, щоб до списку заборон на імпорт додали й інші продукти, такі як малина у випадку Польщі, додав польський міністр.