Латвія передала Україні ще один вертоліт Мі-17
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Латвія передала Повітряним силам України ще один вертоліт Мі-17. Про це 25 серпня повідомила міністр оборони Інара Мурнієце.
«Національні збройні сили Латвії поставили Україні ще один вертоліт Мі-17. Україна успішно воює і повертає собі дедалі більше окупованих територій. Латвія стоятиме пліч-о-пліч з Україною до повної перемоги України», — написала Інара Мурнієце.
- У липні 2022 року Латвія подарувала Україні чотири гелікоптери Мі-17 і Мі-2.
- Від початку повномасштабної російсько-української війни Латвія витратила на допомогу Україні 1,3% свого внутрішнього валового продукту.