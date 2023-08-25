«Укрзалізниця» попередила про затримку рейсів харківського напрямку
- Автор:
- Ліза Бровко
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Videvo
У Полтавській області з рейок зійшли вантажні вагони, через що деякі рейси харківського напрямку прямуватимуть резервним маршрутом. Орієнтовний час затримки — чотири години.
Про це пише «Укрзалізниця».
Затримуються такі поїзди:
- № 711 Краматорськ — Київ;
- № 723 Харків — Київ;
- № 724 Київ — Харків;
- № 21 Харків — Львів;
- № 22 Львів — Харків;
- № 17 Харків — Ужгород;
- № 73 Харків — Перемишль;
- № 93 Харків — Хелм.
Поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська.
Усі зали очікування на вокзалах Києва та Харкова будуть відчинені для пасажирів, які через затримку потягів прибуватимуть у комендантську годину.