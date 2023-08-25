Вийшов перший трейлер документального фільму Шона Пенна про війну в Україні

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Офіс президента України / Facebook

Зʼявився трейлер документального фільму Шона Пенна «Суперсила» про війну в Україні. Премʼєра стрічки планується на 18 вересня.

Американський актор та режисер Шон Пенн, телевізійний діяч США Аарон Кауфман та їхня команда сім разів відвідали Україну, щоби зняти фільм про війну. Спершу в задумі стрічки було розповісти про шлях Зеленського від коміка до президента країни, але зрештою війна лягла в основу фільму.

Пенн перебував в Україні на початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Стрічка «Суперсила» містить бесіди з Зеленським у Києві на початку вторгнення. Президент розмовляє з режисером в укритті й каже: «Ми просто звичайні люди, які хочуть жити у своїй країні». Пізніше Зеленський продовжує звертатися через фільм Шона Пенна до всього світу: «Нам потрібно, щоб американці розуміли ціну, яку ми мусимо заплатити, щоб бути вільними».

«Українці переможуть. Питання — якою ціною», — каже Пенн у фільмі. «Суперсила України полягає в силі її лідера, її народу та, зрештою, її душі», — йдеться в описі до трейлера.