Фінляндія надає Україні нову військову допомогу на €94 мільйони

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Flickr / elise.kuijpers

Фінляндія надасть Силам оборони України у новому пакеті допомоги військову техніку вартістю близько €94 мільйони.

Про це йдеться на фінському урядовому сайті.

Президент Фінляндії затвердив рішення про 18-й пакет військової допомоги для України. Його вміст не розголошують з міркувань безпеки.

Загальна вартість усієї військової допомоги від Фінляндії наразі становить €1,3 мільярда.