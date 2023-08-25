Фінляндія надає Україні нову військову допомогу на €94 мільйони
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / elise.kuijpers
Фінляндія надасть Силам оборони України у новому пакеті допомоги військову техніку вартістю близько €94 мільйони.
Про це йдеться на фінському урядовому сайті.
Президент Фінляндії затвердив рішення про 18-й пакет військової допомоги для України. Його вміст не розголошують з міркувань безпеки.
Загальна вартість усієї військової допомоги від Фінляндії наразі становить €1,3 мільярда.
- В одному з попередніх пакетів допомоги фіни передали українським військовим три протимінні машини Leopard 2R. Також Фінляндія надавала елітне озброєння та боєприпаси до нього.