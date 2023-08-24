CNN: Фюзеляж літака під час падіння Євгенія Пригожина був майже цілим

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Фюзеляж літака, який перевозив Євгенія Пригожина, був майже цілим, коли літак врізався в землю.

Про це повідомляє CNN і публікує зображення радара із синтезованою апертурою (SAR).

На ньому видно, що місце падіння має форму довгастого овалу, що містить переважно фюзеляж. Хоча більшість уламків з’являється на місці у формі фюзеляжу на краю лісової галявини, менші шматки літака впали в іншому місці. Трохи більше ніж за два кілометри (на південний схід від головного місця уламків) видно, що частина хвоста літака стоїть на галявині біля ряду будинків.

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