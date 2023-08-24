CNN: Фюзеляж літака під час падіння Євгенія Пригожина був майже цілим
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Фюзеляж літака, який перевозив Євгенія Пригожина, був майже цілим, коли літак врізався в землю.
Про це повідомляє CNN і публікує зображення радара із синтезованою апертурою (SAR).
На ньому видно, що місце падіння має форму довгастого овалу, що містить переважно фюзеляж. Хоча більшість уламків з’являється на місці у формі фюзеляжу на краю лісової галявини, менші шматки літака впали в іншому місці. Трохи більше ніж за два кілометри (на південний схід від головного місця уламків) видно, що частина хвоста літака стоїть на галявині біля ряду будинків.
- 22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту Росавіація повідомила, що на борту був Євгеній Пригожин. Канали, повʼязані з «ПВК Вагнера», писали, що літак збили, а сам Пригожин загинув. Слідчий комітет почав розслідування катастрофи за фактом порушення правил безпеки польотів. За даними медіа, Пригожин летів із Малі до Москви літаками Іл із дозаправкою в Дамаску і лише в Москві пересів на свій літак.
- МНС повідомляло, що загинули всі 10 людей на борту, потім Росавіація опублікувала список цих людей — серед них Євгеній Пригожин і співзасновник «ПВК Вагнера» Дмитро Уткін. Офіційно їхню загибель не підтвердили, триває ідентифікація тіл. Так само немає офіційних версій щодо причин падіння літака, лише здогадки в медіа, серед основних — вибухівка на борту або збиття ППО.