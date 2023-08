Міноборони змонтувало 21 ролик подяки для країн, які передали Україні важке озброєння

Новини

До Дня Незалежності України Міноборони опублікувало відео з подяками для 21 країни, серед яких: Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Польща, Словаччина, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди, Данія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Новергія, США, Канада, Австралія та Японія.

У кожному відео змонтовані кадри з військовою допомогою від цих держав, а на фоні звучать саундтреки з популярних у цих країнах композицій.

Для прикладу, на відео з подякою Німеччині під колись популярний трек EDEKA – Supergeil показали системи протиповітряної оборони, танки та інше озброєння, яке німецькі союзники передали нашій країні та натякнули на необхідність передачі танків Leopard.

У відео з подякою Польщі є не лише кадри з військовою допомогою, а й з українськими біженцями, яким Польща надала прихисток. Усе це супроводжується піснею Hej, sokoły.

Американцям під пісню Тоні Беннета Love Is Here To Stay ми дякували за бронетехніку, ППО, боєприпаси, а піснею Френка Сінатри легко натякнули на винищувачі F-16 — Сome fly with me. Oh, too soon?

Подякувало українське Міноборони і Люксембургу. У відео зазначається, що хоч ця держава і є однією з найменших у світі – вона також надає Україні протитанкові ракети, бронетехніку і дрони, бо свого часу Люксембург теж пережив окупацію.

У відео з подякою Франції Міноборони обіграло популярний стереотип про французьку романтику, зазначивши, що «немає нічого більш романтичного за самохідну 155-мм артилерію», яку Париж передає Києву.

У відеороликах з подяками Чехії, Литві, Латвії та Естонії Міноборони згадало, що всі ці держави, як і Україна, так чи інакше постраждали від дій СРСР та росіян.

Чехія.

Литва.

Латвія.

Естонія.

