Норвегія передасть Україні ракети IRIS-T і протимінну техніку

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Норвегія надішле в Україну ракети до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, обладнання для розмінування, а також допоможе забезпечити електропостачання.

Про це заявив у четвер премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до Києва, пише Reuters.

У пакеті допомоги — ракети IRIS-T, портативні комплекти для створення коридорів через мінні поля та обладнання для ремонту критичної електричної інфраструктури.

«Підтримка протиповітряної оборони була вирішальною у перешкоджанні росії взяти під контроль повітряний простір і таким чином запобігла великим стражданням цивільного населення та військовим втратам», — заявили в уряді Норвегії.

Журналісти Reuters припускають, що ракети можуть бути запущені з установок, наданих Швецією.