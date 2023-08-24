До БРІКС запросили шість нових держав

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Reuters

До блоку БРІКС запросили Саудівську Аравію, Іран, Ефіопію, Єгипет, Аргентину та Обʼєднані Арабські Емірати, пише Reuters.

Про це на саміті БРІКС у Південній Африці повідомив президент ПАР Сіріл Рамафоса.

«БРІКС розпочав нову главу у своїх зусиллях побудувати світ, який є справедливим, світ, який також є інклюзивним і процвітаючим», — сказав Рамафоса.

Нові кандидати офіційно стануть членами блоку 1 січня 2024 року. Рамафоса та президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявили, що в майбутньому до БРІКС можуть прийняти також інші країни.

«У нас є консенсус щодо першого етапу цього процесу розширення, а інші етапи підуть», — сказав Рамафоса на брифінгу.

Лула да Сілва заявив, що настав час відновити співпрацю з країнами, що розвиваються, оскільки «існує ризик ядерної війни». Президент Обʼєднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд наголосив, що цінує включення його країни до БРІКС.

За словами південноафрикаських посадовців, понад 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до БРІКС, а 22 країни офіційно попросили їх прийняти. Наразі це союз пʼяти країн: Бразилії, росії, Індії, Китаю та ПАР.