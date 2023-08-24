«Радіо Свобода»: У Криму стався бій за участю плавзасобів та авіації

Новини

tripadvisor.ru

Уранці 24 серпня в Криму стався бій за участю плавзасобів та авіації.

Про це проєкту «Радіо Свобода» «Крим.Реалії» повідомили джерела в розвідці.

За словами місцевих мешканців, від 5-ї ранку біля села Маяк на мисі Тарханкут лунали вибухи. Подробиці бою наразі невідомі. Ані Україна, ані росія офіційно не повідомляли про цей інцидент.

У селі Маяк перебуває база 3 радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил росії. Також на Тарханкуті розташований радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру є позиції для ППО. «Радіо Свобода» показали ці місця на мапі.