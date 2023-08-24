У Північній Кореї заявили про невдалий запуск розвідувального супутника

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У Північній Кореї заявили, що запуск їхнього розвідувального супутника закінчився невдачею і пообіцяли у жовтні спробувати зробити це ще раз, пише Reuters.

За даними державних медіа КНДР, ракетний прискорювач мав проблему із третім ступенем.

«Польоти першого і другого ступенів ракети були нормальними, але запуск не вдався через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня», — йдеться у публікації державного інформаційного агентства KCNA.

Збройні сили Південної Кореї заявили, що відстежували політ з моменту запуску. Вони прагнуть знайти уламки ракети.

У Японії через запуск північнокорейської ракети лунала повітряна тривога. Мешканці префектури Окінава ховалися в укриттях. Приблизно через 20 хвилин після оголошення тривоги у японський уряді повідомили, що ракета пролетіла. Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що частини ракети впали в Жовте море, Східнокитайське море і Тихий океан.

Південна Корея і США засудили запуск супутника.

«Космічні ракети-носії містять технології, ідентичні та взаємозамінні з тими, що використовуються в балістичних ракетах, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети», — заявив представник Держдепартаменту.